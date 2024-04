Torna ’Libri per volare’. Festival dell’editoria dedicata ai ragazzi

Torna nei giorni sabato 13 e domenica 14 aprile, al complesso monumentale di Abbadia Isola, il Festival dell’editoria per ragazzi ’Libri per Volare’ di Monteriggioni. L’edizione 2024 sarà calibrata in particolare sulla realtà del luogo che la ospita e sarà dedicata ai libri di archeologia e di storia antica per ragazzi, una vasta produzione libraria che in Italia non ha mai avuto un’occasione dedicata.

La formula del festival sarà, comunque, quella usuale, con la mostra mercato, gli incontri con gli autori e i momenti di intrattenimento, a cui si aggiungeranno visite guidate al complesso monumentale e al territorio.