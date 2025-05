Torna l’Emporio Letterario. A Pienza incontri d’autore

Benché sia da tempo nel mirino della critica, soprattutto per l’omologazione degli stili espressivi e dei contenuti, non si può negare che la televisione costituisca un ricco serbatoio per la letteratura, di cui l’industria del libro si giova. D’altra parte, il genere più vitale, la fiction, ha il compito il raccontare storie, e spesso i conduttori, i cosiddetti ‘volti noti’, sono anche autori, avvezzi dunque alla scrittura.

Sarà per questo che dal già ricchissimo programma della 13^ edizione dell’Emporio Letterario di Pienza, in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno, emergono nomi che viaggiano proprio sul ponte tra il piccolo schermo e la pagina scritta. Si tratta della conduttrice Serena Dandini, dell’attore Alessandro Preziosi, entrambi anche autori, dello scienziato e divulgatore Mario Tozzi, del comico e imitatore Ubaldo Pantani, del giornalista Maurizio Mannoni, del fuoriclasse degli autori Gianluca Nicoletti e, per i più attenti all’informazione e all’attualità, di Agnese Pini, direttrice de La Nazione, e di Antonio Monda, raffinato conoscitore della realtà statunitense e critico cinematografico.

Ognuno di questi nomi è legato a un libro e a una presentazione (o a un talk o a una lectio) che, come è nello stile dell’Emporio Letterario, avrà il carattere della conversazione, del confronto ma anche dell’invito alla riflessione. Il ‘cast’ allestito dall’associazione ‘Compagnia del Teatro – Caffeina Eventi’ in collaborazione con il Comune di Pienza, sotto la direzione del docente e scrittore Giorgio Nisini, ha altre frecce al proprio arco: ne fanno parte lo scrittore e docente Eraldo Affinati, fondatore delle scuole Penny Wirton, in cui si insegna gratuitamente l’italiano ai migranti; il poliedrico Roberto Cotroneo, che una parentela con la radio e la televisione ce l’ha; e ancora Teresa Ciabatti, Giulia Caminito, Silvia Ballestra, Nichi Vendola. In totale ventuno appuntamenti distribuiti nelle tre giornate con inizio venerdì alle e 16 e ripresa nei giorni seguenti fin dalla mattina.

Si rinnova anche l’appuntamento con l’Emporio Fumetto, la sezione comics del festival, che proporrà sabato 7 l’incontro con l’autore di graphic novel Boban Pesov e domenica 8 con Cleo Bissong. Naturalmente l’Emporio continua a fare leva anche sulla bellezza del centro storico di Pienza, patrimonio Unesco, e della Val d’Orcia. Solo l’incontro di sabato alle 21 con l’ex-presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, si terrà a Monticchiello, piccolo borgo fortificato affacciato sulla vallata dotato di fascino straordinario.