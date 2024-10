Torna l’EcoMaratona. Festa per i 17 anni

Si avvicina a grandi passi il weekend della 17ª EcoMaratona del Chianti Classico, in scena dal 18 al 20 ottobre grazie al lavoro del Comitato Organizzatore EcoMaratona del Chianti Classico, con il patrocinio dei Comuni di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti, della Provincia di Siena, della Regione e della Lega Atletica Leggera Uisp Siena. Nel panorama del Chianti Classico, dalle straordinarie attrattive turistiche, gli amanti dell’adrenalina troveranno pane per i loro denti già da venerdì 18 ottobre: sul calar della sera, riflettori puntati sulla staffetta 3x1.500m nel centro storico di Castelnuovo Berardenga. Sabato mattina Test gara e briefing coordinato dal tecnico Fulvio Massini, allenamento pensato per sperimentare brevi tratti del percorso a cui seguiranno Pasta Party e convegno tecnico nel pomeriggio. Alle 10 al via l’EcoPasseggiata a 6 zampe Chianti Classico, un evento esclusivo: padroni e cagnolini affronteranno insieme un percorso di 4.5 km, alla scoperta di panorami e bellezza per i padroni e a caccia di odori e felicità per gli amici quattrozampe. Oltre al pettorale di gara, T-shirt tecnica per tutti i partecipanti, una copertina per i quattrozampe e copertura assicurativa per le persone partecipanti. Domenica 20 ottobre appuntamento per gli agonisti. Tre le distanze competitive, l’EcoMaratona del Chianti Classico 42Km, l’EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km e ’Tra il bosco e le vigne del Chianti’ 13Km. A chiudere le partenze, le EcoPasseggiate 6, 13 e 19 km, non competitive aperte a tutti. Le iscrizioni alle competitive sono aperte sul sito ecomaratonadelchianticlassico.it fino a mercoledì. Le iscrizioni alla Passeggiata a sei zampe sono aperte fino a mercoledì (massimo 100) con mail a [email protected]. Le iscrizioni alla EcoPasseggiata sono aperte fino a martedì: [email protected] specificando distanza, nome e cognome, anno di nascita, Cf e allegando il bonifico bancario.