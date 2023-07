Chi è Tittia, il fantino del Palio già entrato nella leggenda

Siena, 2 luglio 2023 – Tittia, il fantino che è già storia del Palio, ma si può dire leggenda grazie alla quinta vittoria consecutiva. Il trionfo con Violenta da Clodia per la Selva in questa carriera di Provenzano lo consacra re dei nostri tempi, dominatore assoluto e nemmeno contestato.

Questo Palio per il sardo-tedesco Giovanni Atzeni è il Palio della stella, la decima vittoria dopo quelle del 2007, 2011, 2013 per l'Oca, il cappotto del 2013 per Oca e Onda, il 2015 per la Selva, il cappotto del 2019 con Giraffa e Selva, quelli del 2022 per Drago e Leocorno e infine quest’altra vittoria per la Selva. E come l’ultimo Palio vinto, quello dell’Assunta del 2022, anche stavolta senza discussioni.

38 anni, nato in Germania a Nagold, Tittia è di padre sardo e madre tedesca. Una carriera lunga e ricca di successi anche ad Asti, Legnano, Fucecchio.

Nell'albo d'oro dei fantini Tittia adesso è quarto da solo, dietro a Aceto, Trecciolino e Picino.