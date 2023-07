Siena, il Palio: la diretta e l’attesa in piazza del Campo

NaN:NaN Tanta gente in piazza Piazza del Campo si va riempiendo in vista della carriera di un 2 luglio molto caldo e con il sole. Il tufo appare in buone condizioni. E’ dunque tutto pronto per la sfida tra le contrade, che dovrebbe partire intorno alle 19.30.

17:51 La carica dei carabinieri a cavallo La “liturgia” del Palio è stata rispettata in pieno. Tra gli altri eventi, c’è stata la sempre molto apprezzata carica dei carabinieri a cavallo.

17:52 Il corteo storico Grande interesse anche per il corteo storico, che attraversa la piazza del Campo. Centinaia le comparse.

17:53 Le contrade sul tufo Dalla bocca del Casato cominciano a uscire le dieci contrade che corrono. Le contrade effettuano delle sbandierate. E’ questa la “presentazione” dei dieci popoli.

17:58 Le parole di Cristiana Dell’Anna Cristiana Dell’Anna, attrice vista tra l’altro in “Gomorra”, è al Palio e viene intervistata da La7: “Sono campana ma vivo in Toscana e sono legatissima a Siena. Ricordo da bambina il Palio visto in tv. E’ la prima volta che lo vedo dal vivo”.

18:04 I dieci fantini Ecco chi sono i dieci fantini che corrono il Palio. Ognuno di loro ha una storia, alcuni hanno già vinto diverse carriere. Su di loro si riversano le speranze dei contradaioli. Clicca sull’articolo

18:14 Le parole di Eugenio Giani Le parole del presidente della Regione Eugenio Giani a La7: “Questo Palio è una grande occasione per Siena, la Toscana e l’Italia. Non è una rievocazione storica per i senesi, ma è vita, è competizione che diventa incontro nel riunirsi intorno a una Siena che era la capitale del sud della Toscana. Per secoli è stata la capitale di una parte consistente del centro sud della regione”.

18:20 Il corteo termina alle 19.30 Al termine del corteo, alle 19.30, i cavalli delle dieci contrade che correranno la carriera del Palio usciranno dal cortile del podestà di palazzo pubblico. Il corteo storico precede la corsa del Palio come solenne coreografia civica, storica e trionfale. Nella sua forma odierna è una raffigurazione commemorativa delle istituzioni, dei costumi e della grandezza dell'antica Repubblica Senese, con speciale riguardo per le contrade, che ne formano la parte principale con i loro gruppi di monturati detti comparse.

18:21 Il ruolo di Sunto Il corteo storico entra in piazza del Campo al primo rintocco di "Sunto", il campanone sulla Torre del Mangia dedicato nel 1665 all'Assunta, patrona e regina della città. E' il più recente esemplare di una serie di "campane del popolo" la più antica di esse fu portata sulla Torre nel 1344.

18:24 L’ingresso del Palio Il punto centrale del corteo è il passaggio del carroccio, moderna controparte del carro trionfale della Repubblica sul quale è il Palio, drappellone di seta dipinta, premio della Carriera. Terminato il giro della piazza i figuranti prendono posto sul palco delle Comparse. Il Palio è issato sul palco dei giudici e i diciassette alfieri eseguono al rullo del proprio tambuto, la sbandierata della Vittoria (introdotta alla conclusione della prima guerra mondiale).

18:39 Le parole di Pif Pif, conosciuto videomaker, con esperienze in varie tv nazionali, parla a La7: “Il mio primo Palio fu nel 2009, ci realizzai una puntata del ‘Testimone’. Ho imparato molte cose, come il fatto che non si deve mai parlare di gara”.

19:03 Tittia il favorito Non può che essere Tittia il favorito, come spiega anche La7, durante la lunga diretta nazionale che pone Siena al centro dell’attenzione del pubblico televisivo. Nove i palii vinti da Tittia, che corre per la Selva su Violenta da Clodia, con cui ha vinto nel Leocorono il Palio dell’agosto 2022.