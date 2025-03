Tiro con l’arco, l’oro di Tonioli. Campionessa per l’ottava volta

Che il tiro con l’arco a Montalcino rappresenti una disciplina di primaria importanza è ormai noto. Quello che fa piacere notare è la grande continuità con la quale i suoi atleti si mantengono a livelli di assoluto valore. Stiamo parlando di grandi risultati ottenuti negli ultimi due mesi e partendo dai campionati regionali troviamo una medaglia d’oro per Mauro Bovini nei senior con 594 punti sui 600 disponibili e il bronzo per lo junior Christian Biliorsi. Negli assoluti troviamo un oro a squadre con Christian Biliorsi, Alessio Fulchieri e Mauro Bovini.

Ai campionati italiani di Pordenone troviamo Marcella Tonioli che conquista il titolo per l’ottava volta (traguardo mai raggiunto da nessuno fino ad ora) mentre Mauro Bovini si aggiudica un terzo posto e di bronzo è anche la medaglia a squadre nel compound maschile con Christian Biliorsi, Lorenzo Pierangioli e Guglielmo Martini.

Trasferendoci in Turchia, sede dei campionati europei, troviamo la ciliegina sulla torta. La nazionale Italiana ha fatto incetta di medaglie e fra queste brillano quella d’oro a squadre con Marcella Tonioli sul gradino più alto del podio e l’argento sempre per l’atleta montalcinese nell’individuale che ha visto proprio tre azzurre ai primi tre posti. "La soddisfazione è grandissima - ci ha detto Marcella Tonioli - sono felice di essere l’unica che ha vinto per otto volte il titolo italiano. Grande gioia per l’oro a squadre in Turchia dove abbiamo preceduto le fortissime padrone di casa e anche per il podio tutto azzurro nell’individuale per la prima volta nel campionato europeo con l’oro di Elisa Roner, l’argento mio ed il bronzo di Giulia Nardo". Grande la soddisfazione anche a Montalcino.

