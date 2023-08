Tir ribaltato a San Gimignano, famiglia di turisti schiacciata e scaraventata nella scarpata

San Gimignano (Siena), 8 agosto 2023 – Grave incidente alle porte di San Gimignano. Una famiglia di turisti francesi è stata investita e presa in pieno da un grosso tir con rimorchio: dopo aver fatto la prima curva per Baccanella sulla strada provinciale la motrice del camion si è ribaltato e ha preso in pieno la famiglia che camminava tranquillamente sul marciapiede in direzione del centro storico. Feriti padre, madre e un bambino piccolo, di appena undici mesi. Mentre la sorellina di due anni sarebbe rimasta illesa. Gli altri familiari sono stati schiacciati e scaraventati nella scarpata. Una scena terribile: immediata la corsa per soccorrere la famiglia che si è trovata nel posto giusto, ma purtroppo al momento sbagliato. I primi soccorritori sono stati semplici cittadini e volontari raccontano con ancora negli occhi la scena da incubo che si sono trovati di fronte, dopo il tremendo schianto. L’urlo delle sirene è rimbalzato in tutta San Gimignano e sono arrivati in volo Pegaso 1 e 2. Sono stati attivati anche i mezzi di soccorso con le ambulanze del 118 di San Gimignano, Colle e Poggibonsi, i carabinieri di varie stazioni, i vigili urbani e le squadre dei vigili del fuoco arrivate con la grossa Gru per rimuovere il rimorchio e riaprire la strada provinciale. Sul posto anche il sindaco Andrea Marrucci, il vice Niccolò Guicciardini, che hanno aiutato a deviare il traffico in partenza e in arrivo incanalandolo verso altre strade secondarie.

Le condizioni dei feriti sono apparse subito gravi, soprattutto quelle della mamma, 40 anni, e del babbo, 36 anni. "I pompieri – hanno raccontato alcuni soccorritori – sono dovuti intervenire con la motosega per liberarli dai tronchi e dai rami perché rimasti incastrati negli olivi. La mamma sembra aver riportato grosse fratture alle gambe e è stata trasportata in volo alle scotte in codice 3; il babbo invece dovrebbe aver riportato fratture ai piedi ed è stato trasportato in ambulanza alle Scotte. Il tutto, mentre il bambino di undici mesi è sembrato meno grave, in quanto vigile e in lacrime: comunque è stato portato in volo al Mayer per accertamenti. I due genitori si trovano in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La bambina più grande è rimasta invece illesa. Sarebbe infatti stata solo sfiorata dal grosso rimorchio. Un miracolo. Il tir è ora al centro di accertamenti e verifiche per ricostruire la dinamica del grave incidente: al caso lavorano il comando della polizia municipale e i Carabinieri.