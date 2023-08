Rimorchio di tir travolge famiglia di turisti: gravi bambino e i genitori

San Gimignano (Siena), 7 agosto 2023 – Dramma a San Gimignano nel pomeriggio di lunedì. Una famiglia di turisti francesi è stata travolta dal rimorchio di un tir che si è ribaltato.

Momenti di panico, con i soccorsi che hanno trasferito quattro persone in ospedale (i genitori e un bambino) in condizioni gravi. Il secondo figlio ha ferite lievi ed è stato portato anche lui al Meyer per accertamenti. E’ accaduto poco dopo le 17. La famiglia stava trascorrendo le vacanze in Toscana, visitando diverse città.

Un incidente che lascia sotto choc San Gimignano, una delle mete più gettonate del turismo in provincia di Siena, con tanti stranieri che vengono ad ammirare le bellezze artistiche che la città offre.

La scena dell'incidente

La famiglia stava camminando sul marciapiede quando, in via Roma, a ridosso delle mura, un tir sembra abbia preso male una curva. Il rimorchio del mezzo, che stava trasportando materiale edile, si è ribaltato finendo addosso ai tre. Si tratta di un uomo di 36 anni, della moglie di 40 e dei figli minorenni, uno grave e uno con ferite più lievi. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiamare il 118.

La coppia è stata trasportata all’ospedale Le Scotte mentre il piccolo è all’ospedale Meyer di Firenze. Sotto choc il camionista, che si è fermato subito.

Necessario l'intervento di due elicotteri Pegaso. Sul posto anche un'automedica e tre ambulanze da San Gimignano, Colle Val d’Elsa e Poggibonsi, i vigili del fuoco, la polizia municipale ed i carabinieri. La coppia ha riportato fratture agli arti inferiori e altre escoriazioni e altri traumi. Tutti sono stati scaraventati nella scarpata sottostante al marciapiede.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per raggiungerli e liberarli dagli arbusti. A seguire le operazioni anche il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci e il suo vice Niccolò Guicciardini.

In corso di accertamento le cause dell'incidente, che ha anche creato comprensibili disagi al traffico di San Gimignano.

Il camion è finito nella scarpata sottostante ed è dovuta intervenire anche una gru dei vigili del fuoco per il recupero del mezzo. Una drammatica fatalità che ha fatto finire in dramma le vacanze di una famiglia in visita in Toscana.