Consulenti del lavoro. Fa tappa a Siena il tour per l’orientamento: "Occasione preziosa"

Farà tappa martedì a Siena “Il lavoro viaggia con noi. Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza“ promosso dalla Fondazione dei Consulenti del lavoro. "Il Truck Tour – spiega Debora Poggiani, presidente del consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro – è una straordinaria iniziativa che attraversa l’Italia con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su temi fondamentali come l’orientamento, la legalità e la sicurezza sul lavoro. Con 24 tappe in meno di due mesi, è un vero e proprio percorso di ascolto e dialogo con i territori, per promuovere una cultura del lavoro consapevole, inclusiva e concreta".

Cosa rappresenta per Siena questa tappa del Truck Tour? "È un’occasione preziosa per offrire ai nostri ragazzi strumenti reali per orientarsi nel mondo del lavoro. A Siena vogliamo valorizzare le eccellenze locali e promuovere un linguaggio più vicino alle nuove generazioni, coinvolgendo scuole, università, Its, imprese e istituzioni".

Quali attività sono previste per la giornata di martedì? "La mattina, alla Lizza, si svolgerà l’area orientamento dedicata agli studenti del triennio delle scuole superiori, che potranno visitare il truck e diversi stand tematici. I ragazzi incontreranno consulenti del lavoro, orientatori della Fondazione, Università di Siena, Centro per l’impiego e Its. Contemporaneamente, all’auditorium della Cassa edile, si terrà la sessione formativa dal titolo: “Orientarsi tra nuovi linguaggi, nuovi modelli e nuovi strumenti. Il lavoro nel e del futuro”".

Cosa potranno aspettarsi i partecipanti? "Si parlerà di evoluzioni giuridiche del contratto di lavoro, nuove competenze richieste dal mercato, digitalizzazione della consulenza, e strumenti di incontro tra domanda e offerta. Interverranno docenti universitari, rappresentanti della Fondazione Consulenti per il lavoro, esperti di reti d’impresa, innovazione organizzativa e politiche retributive. Anche gli studenti potranno partecipare al convegno, per un confronto dinamico tra scuole, enti di formazione e aziende. Si discuterà di percorsi formativi, sistema duale, imprese didattiche, strumenti di orientamento e ingresso nel mondo del lavoro, con contributi da parte di rappresentanti regionali, formatori e specialisti in orientamento scolastico e professionale".

Qual è il messaggio che volete lanciare ai ragazzi? "Vogliamo dire ai ragazzi che il lavoro si costruisce con consapevolezza, ma anche con fiducia e apertura verso il futuro. Le scelte di oggi non sono definitive: ogni percorso può evolversi, cambiare direzione, aprire strade nuove e spesso inaspettate, più vicine alle proprie inclinazioni. Le carriere si costruiscono con il tempo, passo dopo passo. E non sono mai un traguardo, ma un cammino. Ci sono strumenti, professionisti e istituzioni pronti ad accompagnarli lungo questo cammino. E si può affrontarlo con etica, sicurezza e passione. L’evento è pensato per loro: per ascoltarli, sostenerli e aiutarli a orientarsi, senza paura di sbagliare, ma con il coraggio di crescere".

Dove si possono trovare maggiori informazioni? "Sul sito della Fondazione Consulenti per il lavoro: www.fondazionelavoro.it, dove è disponibile anche il calendario completo delle tappe del tour".