L’amore per la squadra: “Ho deciso di restare anche se per la Juve è un brutto periodo”

Siena, 19 marzo 2025 – Ha 17 anni e frequenta il liceo delle scienze applicate, il tifoso juventino, originario di Siena, che domenica 16 marzo è rimasto da solo in tutta la curva ospiti dell’Artemio Franchi di Firenze per sostenere la squadra bianconera, nonostante la contestazione dei tifosi. “Tifo la Juventus da quando sono piccolo esattamente come mio babbo, ero con lui infatti a vedere la partita”, afferma il giovane senese. “Quando si è radunata tutta la tifoseria per scendere e andare via – continua – ho deciso di risalire la gradinata perché mi sembrava giusto continuare a tifare nonostante il brutto periodo e la partita di Firenze. Io con il cuore nei confronti della Juventus sono a posto (ride ndr)”.

Un’immagine che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo; la foto infatti è stata lanciata dalla famosissima pagina social ’Chiamarsi Bomber’ e nel giro di un giorno ha fatto milioni di visualizzazioni su Facebook e Instagram conquistando anche le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi italiani. “Da quando hanno messo la foto ho il telefono impazzito – afferma il giovane tifoso bianconero – tutto è partito da Chiamarsi Bomber e da lì ha fatto il giro del web”. La foto infatti ha conquistato anche pagine social importanti come quella di Dazn e di RivistaUndici, con i tifosi che chiedono a gran voce nei commenti un regalo per Bernardo che, nonostante le brutte figure ultime della squadra allenata da Thiago Motta, è rimasto a sostenere la ’vecchia signora’.

Una favola colorata nel grigio andamento della squadra bianconera che anche al Franchi ha subito il ritmo di gioco della Fiorentina di Palladino dove ora brillano tra le sue fila proprio due ex calciatori bianconeri: Kean, arrivato a Firenze in estate, e Fagioli che indossa la maglia viola dalla sessione invernale del mercato. Oltre al danno dunque anche la beffa per Vlahovic e Nico Gonzalez che sono stati oggetto di prese in giro goliardiche dai tifosi della Fiorentina per il loro passato in maglia viola e che al momento non riescono ad esprimere il loro talento in bianconero. A giovane tifoso resta il riconoscimento del suo attaccamento alla Juventus, nonostante l’amaro lasciato in bocca dal risultato finale, che però insegna uno dei valori fondamentali dello sport, ovvero l’amore per la maglia e per i propri colori.