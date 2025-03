Fiorentina, coreografia offensiva contro la Juve in Curva Ferrovia: 50mila euro di multa alla società viola

Firenze, 18 marzo 2025 – Il Giudice sportivo di Serie A ha inflitto 50mila euro di multa alla Fiorentina perché i suoi tifosi prima del match con la Juventus, in Curva Ferrovia hanno esposto una coreografia contenente un’espressione offensiva verso i bianconeri e "per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".