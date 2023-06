Test IT-Alert in Toscana, oggi alle 12 tutti gli smartphone riceveranno un messaggio

Oggi alle 12 tutti gli smartphone agganciati a cellule telefoniche toscane riceveranno in contemporanea un messaggio. Sarà la prima prova di portata regionale del sistema IT-Alert, messo a punto dal Dipartimento nazionale di protezione civile, in collaborazione con la Protezione civile regionale, per avvisare i cittadini in tempo reale in caso di gravi emergenze. "La Toscana è stata indicata dal dipartimento nazionale come luogo per testare per la prima volta il nuovo sistema – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani –. Non posso non pensare che questa scelta sia collegata anche all’efficienza dimostrata dal nostro sistema di Protezione civile ed al proficuo rapporto di collaborazione attivo tra settore regionale e dipartimento nazionale".

Il messaggio che tutti i cellulari dovrebbero ricevere oggi alle 12 è: "Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario", e resterà in primo piano fino a quando non verrà letto. La fase di sperimentazione di IT-Alert durerà fino al 13 febbraio 2024, con test anche in altre regioni. Nei messaggi futuri, i cittadini troveranno scritto chi invia il messaggio, il motivo per cui è stato inviato e le azioni raccomandate con urgenza. "Il test servirà sia per perfezionare il sistema, sia per informare i cittadini di questo nuovo servizio in tempo reale – spiega l’assessora regionale alla protezione civile Monia Monni –. Invito tutti a non allarmarsi, a verificare di aver ricevuto il messaggio ed a seguire le istruzioni in esso contenute, per dare il proprio feedback sull’esito del test".