Terremoto Italia Viva: non a Colle. L’assessore Tozzi fa chiarezza: "Confermato il sostegno a Piero Pii"

Terremoto dentro Italia Viva a livello nazionale, ma le ripercussioni a cascata si verificano anche sui vari territori. Di fatto diversi esponenti di Iv della provincia di Siena hanno annunciato le loro dimissioni irrevocabili dai ruoli dirigenziali, decisi nell’ultimo congresso del partito e rinunciano anche allo status di iscritti. Tra i firmatari delle dimissioni figurano Samuela Boldrini (consigliere comunale di maggioranza per la lista Piero Pii) e Felice Matrisciano, che per i Iv era presidente dell’area dei comuni di Colle di Val d’Elsa, Radicondoli e Casole d’Elsa. A Colle, però, né in giunta né in consiglio comunale nessun terremoto. Sulla questione rassicura Daniele Tozzi (assessore alla cultura). "Non cambia assolutamente nulla – afferma Tozzi –. In ambito locale Iv alle elezioni ha fatto una scelta civica a sostegno di Piero Pii, lo ha fatto consapevolmente. A seguito di queste ultime vicissitudini nazionali, quindi, a Colle non ci sarà nessun impatto né sulla maggioranza né sulla giunta né sulla composizione dei gruppi consiliari. Si prosegue convintamente a sostegno dell’azione di Piero Pii. Vogliamo sgombrare il campo da equivoci, le scelte che riguardano la politica nazionale non hanno alcun impatto sulla politica locale. Anzi ci teniamo a sottolineare che oggi siamo ancora più convinti di prima e quanto fatto in questi mesi da questa amministrazione ne è la dimostrazione". "Anzi potremmo dire che noi colligiani di Iv al tempo abbiamo già fatto una scelta capendo che l’Amministrazione Pd guidata da Alessandro Donati non aveva dato nessuna svolta – continua Tozzi –. Oggi in sostanza confermiamo quello che più di un anno fa avevamo già capito".

Niente cambia, quindi, sul fronte colligiano. Tozzi rimane in giunta come d’altro canto restano i due consiglieri comunali che nella scorsa amministrazione facevano riferimento ad Italia Viva: Nico Ferrandi e Samuela Boldrini. "Ci tengo quindi a precisare che in ambito locale l’impegno va avanti da parte di tutti convintamente – conclude Tozzi –. Le scelte sul piano nazionale sono ovviamente individuali e quindi parliamo strettamente sul piano locale per quanto riguarda le posizioni e gli impegni nella maggioranza a guida civica".

Lodovico Andreucci