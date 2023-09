Terra di Siena, tanti ciak d’autore. La cerimonia al Teatro dei Rozzi

Ancora due giorni di proiezioni nella sala del cinema Alessandro VII, in piazza dell’Abbadia, per il Terra di Siena International Film Festival. Ogni giorno film, incontri, storie e curiosità dal mondo del cinema, che torna a darsi appuntamento a Siena per questo evento giunto alla ventisettesima edizione. Tanti ospiti, volti noti al pubblico, che già nei giorni scorsi hanno accompagnato la presentazione dei film raccontando alcuni momenti della produzione e rispondendo alle domande del pubblico, che come ogni anno non ha fatto mancare il proprio affetto alla manifestazione ideata da Maria Pia Corbelli e diretta da Antonio Flamini.

Oggi si riprende alle 8.45 con i corti ‘Argo e Odi’ di Luca De Cecca, ‘Todo Marcio’ di Prospero Pensa e ‘Piccola mia’ di Eugenio De Liguoro. Alle 9.45 e alle 15.30 ci sarà il documentario ‘Tiro libero’ di Mirko Alivernini, alle 11 il film ‘Terezin’ di Gabriele Guidi. Alle 16.30 il film ‘Follia’ di Charles Guerin Surville e alle 18.30 ‘Lo sposo indeciso’ di Giorgio Amato. Dalle 20.30 il cortometraggio ‘Singing in front of the Colosseo’ di Cristina Ducci, ‘Il cacio con le pere’ di Luca Calvani e infine ‘Elohim’ di Paolo Vegliò. Ultimo giorno di proiezioni domani, con un pomeriggio tutto dedicato ai cortometraggi.

Saranno proposti ‘A mia immagine’ di Giuseppe Bucci, ‘I’m ok with your last wish’ di Catrinel Danaiata, ‘The unknown person’ di Pietro Romano, ‘The last day’ di Eleonora Puglia, ‘L’estate di Virna’ di Adelmo Togliani, ‘Miss Agata’ di Anna Elena Pepe, ‘Il provino’ di Pierfrancesco Campanella, ‘C’hai 5’ di Daniele Falleri, ‘Il ballo’ di Susy Laude, ‘Lena’ di Nicola Pistoia, ‘The end’ di Livia Pillmann, ‘La preda presa’ di Caterina Marchisella, ‘Derniere plage’ di Alessandro Onorato, ‘Mano nella mano’ di Angelica Cacciapaglia.

Per la conclusione e la cerimonia di premiazione, il festival si sposterà quindi al Teatri dei Rozzi, dove dalle 19.30 si alzerà il sipario sull’atto finale della ventisettesima edizione del Terra di Siena, con l’assegnazione dei riconoscimenti stabiliti dalla giuria, che si aggiungeranno a quelli già assegnati nelle varie anteprime, tra cui il Seguso Award andato a Sergio Rubini, protagonista del nuovo film di Antonio Pisu ‘Nina dei Lupi’.

