Terra di Siena Film Festival: Al via a Siena il 27° Edizione

Il battesimo è in programma martedì 26, al cinema Alessandro VII (il Cineforum, per gli amanti delle definizioni datate), sede in qualche modo obbligata a causa dei lavori necessari al Nuovo Pendola. Il 27° Terra di Siena international film festival proseguirà fino a sabato primo ottobre, quando alle 19.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione al teatro dei Rozzi. In calendario, tra l’altro, ’Nina dei lupi’, con l’introduzione del regista, il film con Sergio Rubini premiato con il Seguso Award.

Tra gli incontri in programma, quelli con Federico Moccia (regista di ’Mamma qui comando io’), Valeria Marini (attrice in ’Billie’s magic world’ con Alec Baldwin), Gabriele Guidi, regista di ’Terezin’.

Tra i film che saranno proiettati, ’Double soul’ di Valerio Esposito, l’ultimo film dell’attore Julian Sands, scomparso durante un’escursione sui monti della California e il cui corpo è stato ritrovato senza vita molti mesi dopo, la scorsa primavera.

Il festival ideato e fondato da Maria Pia Corbelli, curato dal direttore artistico Antonio Flamini, alternerà lungometraggi spesso introdotti dai registi, cortometraggi, documentari, incontri con i protagonisti per una settimana di grande interesse. Questa volta nei raccolti ma affascinanti locali del cinema Alessandro VII.