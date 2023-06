Tema Vita, bilancio ok Il voto in assemblea

Bilancio approvato all’unanimità e atmosfera di fiducia, distesa, ma permeata di dinamismo e progettualità per Tema Vita, la mutua di Banca Tema che ha riunito la propria compagine sociale a Montepulciano. Centodiciotto i soci presenti all’assemblea, 466 in totale con le deleghe, platea che ha rappresentato una comunità molto ampia formata ormai da oltre 5.700 persone, distribuite su tre regioni (Toscana, Umbria e Lazio) e cinque Province (Siena, Arezzo, Grosseto, Perugia e Viterbo).

Perché ai quasi 4.200 soci censiti al 31 dicembre 2022 – numero cresciuto in questi sei mesi – vanno aggiunti i loro familiari, che hanno potuto usufruire dei benefici e dei servizi offerti dalla mutua. Del bilancio 2022 la voce più importante non è tanto il risultato (comunque in attivo per oltre 19mila euro), quanto l’entità dei contributi distribuiti, pari a 116.500 euro per sussidi sanitari, a tutela della salute, e a 3.500 euro per i nuovi nati e per l’acquisto di materiale scolastico. Come hanno spiegato all’assemblea il presidente Massimo Barbini e di suoi vice Alberto Ravazzi (vicario), Paolo Bittarelli e Francesco Gentili, nell’attività istituzionale rientrano tutte iniziative volte al benessere e alla crescita delle comunità, e al miglioramento della qualità della vita, come l’organizzazione di percorsi culturali, ripresi dopo il covid, e – fiore all’occhiello della mutua – la gestione del polo culturale Pietro Aldi di Saturnia.

L’assemblea – la prima in presenza dopo la pandemia e dopo la fusione di Tema Vita con Amici per Sempre, mutua proveniente, al pari della banca che l’aveva creata, dall’esperienza di BCC Valdichiana - ha anche approvato la nomina di un nuovo consigliere, Carlo Catocci, in sostituzione del dimissionario Ernesto Petrella.

Diego Mancuso