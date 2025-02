Teleriscaldamento. Ecco gli aumenti delle tariffe

L’amministrazione comunale di Piancastagnaio ribadisce gli aumenti delle tariffe dek teleriscaldamento ad uso civico e privato e pubblico. Nuove tariffe approvate nel corso della seduta del consiglio comunale che si era svolto

il 29 novembre del 2024. Un’ulteriore chiarimento che si è reso necessario dopo alcune osservazioni che erano state poste da una cittadina di Piancastagnaio, utente del servizio di teleriscaldamento domestico. Nella seduta del consiglio comunale era stata approvata la nuova tariffa di 0,064 a 0,80 con un incremento dello 0, 016.

Fino all’attuale aumento le tariffe erano rimaste invariate. Un adeguamento dovuto, secondo l’ amministrazione comunale si è reso necessario a causa della crisi energetica e delle instabilità internazionali dei mercati. Questo alla luce degli aumenti più marcati rispetto al tasso medio dell’ inflazione che determina una crescita delle spese operative per cui vi era l’insostenibilità nel mantenere la tariffa originaria senza compromettere e l’ affidabilità del servizio Attualmente vi è un’adesione di circa seicento utenti allacciati alle rete di teleriscaldamento. L’adeguamento tariffario ha inoltre l’obiettivo di supportare la programmazione di interventi volti a ridurre la disparità tra i cittadini già serviti, quelli raggiungibili dalla rete e coloro che risiedono in aree non coperte dal servizio. Una iniquità strutturale che avrebbe creato una disparità tra i cittadini già allacciati a scapito di coloro di coloro che ancora non hanno ancora avuto accesso al servizio rallentando così il completamente dell’infrastruttura compromettendo l’equilibrio dell’intero sistema.