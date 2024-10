Teleriscaldamento a Piancastagnaio: "Nessuno stop, i lavori procedono"

A Piancastagnaio fa discutere il presunto stop dei lavori di realizzazione degli ultimi lotti del teleriscaldamento geotermico avviati a inizio estate. Lavori che dovrebbero coinvolgere tutto il paese e anche il centro storico. Polemiche da parte dei cittadini che ancora non sono stati allacciati alla rete del calore geotermico, tema su cui interviene il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi.

Sindaco, a che punto è il teleriscaldamento?

"Tutti i cantieri stanno procedendo. La ditta che deve realizzare la rete di teleriscaldamento nel centro storico è in attesa di riprendere i lavori da via della Carrozzola, dove l’inizio è previsto per la prossima settimana. Purtroppo si è dovuto modificare il programma dei lavori precedentemente stabilito prima per esigenze tecniche legate a interventi di manutenzione della rete idrica. Sembra che le polemiche riguardino essenzialmente il tratto di Via Aldo Moro. La ditta affidataria del tratto di via Aldo Moro e delle sue diramazioni concluderà il lotto uno stralcio uno. Nel frattempo la stessa ditta ha iniziato il lotto due stralcio uno ( Fonte Natali). La terza ditta procede nel completamente di via San Michele e poi inizierà la dorsale di via Grossetana".

Quindi le voci secondo cui due cantieri su tre sono bloccati sono fakenews?

"Come detto, tutti e tre i cantieri stanno avanzando, seppur con qualche ritardo nel cronoprogramma, ma siamo ancora entro i termini contrattuali. È un lavoro complesso e dovremmo avere un po’ più di comprensione. Sappiamo che certamente si sta creando un disagio per i cittadini, ma stiamo realizzando una grande opera. In via Aldo Moro tra poche settimane sarà disponibile l’acqua calda. Anzi, invito i cittadini interessati a portare a termine le opere di propria competenza per essere pronti all’allaccio appena il servizio sarà disponibile".

E per quanto riguarda la viabilità nei tratti interessati?

"In via Aldo Moro è già stata ripristinata la circolazione e così avverrà di volta in volta su tutti i tratti interessati dai lavori cercando di ridurre i disagi per i cittadini residenti".

E le asfaltature?

"Quelle inizieranno quando la lunghezza dei tratti sarà congrua per garantire economie di scala adeguate. A breve si procederà con il tratto di strada Grossetana, tutta la via del tratto di San Michele".

