Telelaser in funzione dal 5 agosto, debutta l’autovelox mobile: "Controlli costanti in Pescaia"

Siena, 1 agosto 2024 – A partire dalla prossima settimana entreranno in funzione i telelaser per controllare la velocità, in dotazione alla polizia municipale. E di sicuro tra le strade continuamente controllate ci sarà quella di Pescaia.

La notizia arriva, quasi a sorpresa, nel corso di una conferenza stampa convocata su altri temi, in particolare i nuovi regolamenti di polizia municipale e servizi taxi.

Ma l’assessore Enrico Tucci e il comandante Alfredo Zanchi annunciano l’entrata in funzione dello strumento: "È una novità necessaria – osserva Tucci – per garantire una maggiore sicurezza su alcune strade cittadine. Annunceremo ogni settimana, attraverso il bollettino della viabilità, dove saranno effettuati i controlli. E anticipo che sicuramente sarà sempre presente strada di Pescaia, dove in troppi non rispettano il limite di 60 chilometri orari e dove più volte si sono verificati incidenti".

La notizia è arrivata a margine della presentazione del regolamento di Polizia municipale, approvato in consiglio comunale, anche se Tucci si dice rammaricato per il voto contrario del gruppo Pd: "Sono dispiaciuto – afferma – perché il regolamento non è un atto di parte ma uno strumento a disposizione dell’amministrazione. E in più questo necessario adeguamento accoglie, per alcune parti importanti, le indicazioni sulla convivenza urbana che arrivano dal decreto Minniti e quindi dal Governo Gentiloni". Il comandante Zanchi, ringraziando per la collaborazione alla stesura del testo partita un anno fa tutti i componenti del corpo a partire dall’ex comandante Marco Manganelli, ha sottolineato tra le novità l’individuazione dettagliata delle aree urbane ’oggetto di misure a tutela del decoro’: tutto il centro storico, la Fortezza, le scuole, il policlinico, le zone circostanti luoghi di culto, cimiteri, impianti sportivi, mercati, stazione ferroviaria, impianti di risalita, capolinea di trasporto pubblico e bus turistici.

Inserite nel nuovo testo anche le misure a tutela degli animali.