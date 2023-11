Teatro Politeama Cesar Brie protagonista di ’120 chili di jazz’

Teatro con l’attore e regista argentino Cesar Brie (foto), domani alle 21 al Politeama di Poggibonsi. In scena lo spettacolo ’120 chili di jazz’. Si racconta di Ciccio Méndez che vuole entrare a una festa per vedere la sua innamorata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi contrabbassista del gruppo jazz che allieterà la serata. Méndez non sa suonare il contrabbasso, ma con la sua voce da uomo delle caverne imita alla perfezione il suono delle corde. Dovrà riuscire a sostituire il vero contrabbassista del gruppo e a nascondere a tutti la propria incapacità di suonare lo strumento. Dietro questo racconto si celano tre amori. L’amore non corrisposto per una donna per la quale si finirebbe all’inferno; l’amore per il jazz, che aiuta Ciccio Méndez a sopportare la sua immensa solitudine, e l’amore per il cibo, nel quale Ciccio trova brevi e appaganti rifugi e consolazioni. Appuntamento di Discipline(s) a cura di Fondazione E.l.s.a. e Timbre.

Fabrizio Calabrese