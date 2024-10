Teatro Mascagni, grandi nomi. Su il sipario con Federico Buffa

Grandi protagonisti e grandi storie, per la stagione 2024-2025 del Teatro Mascagni di Chiusi. Tra classici e novità, quella portata in scena grazie alla collaborazione tra Fondazione Orizzonti d’Arte, Comune di Chiusi e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus sarà una rassegna scandita da produzioni di primissimo piano. Il sipario si aprirà sabato 23 novembre con Federico Buffa, il giornalista che ha reinventato lo storytelling sportivo, in ‘La milonga del fútbol’ per la di regia Pierluigi Iorio. Il racconto dedicato a tre leggende del calcio, tre mancini che hanno fatto la storia del pallone: Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Si torna al classico sabato 21 dicembre con ‘Il malato immaginario’ da Molière, con Riccardo Rombi, Giorgia Ca-landrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini. Sabato 11 gennaio un ‘fuori abbonamento’ con il concerto di Paul Mazzolini, in arte Gazebo. Sabato 18 gennaio spazio alla danza per ‘Caruso: passione 2.0 ‘, con Emanuela Bianchini, liberamente tratto dal film ‘Passione’ di John Turturro. Domenica 9 febbraio ritorna Drusilla Foer con il nuovo spettacolo ‘Venere nemica’. Martedì 25 febbraio arriva Paolo Calabresi in ‘Perfetti sconosciuti’, che porta sul palcoscenico il grande successo cinematografico. Fuori abbonamento martedì 18 marzo Paolo Mazzarelli in ‘Orazio’. Mercoledì 2 aprile serata speciale con ‘Salveremo il mondo prima dell’alba’, il racconto della vita di alcuni ospiti in una clinica di riabilitazione di lusso, situata su un satellite nello spazio. Fuori abbonamento sabato 12 aprile lo ‘Spettacolo finale Tds adulti’ con gli allievi del corso di teatro della Fondazione Orizzonti.

"Mai come questa volta – afferma Giannetto Marchettini, presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte – siamo riusciti a realizzare un cartellone con programma estremamente vario". "Il cartellone del Teatro Mascagni presenta occasioni di riflessione e di divertimento - afferma Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus - spaziando dai classici alle novità". "I sei titoli in cartellone - spiega Patrizia Coletta, direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo onlus - confermano l’impegno della Fondazione Toscana Spettacolo per un’offerta culturale profondamente immersa nel presente, ma che non dimentica mai le lezioni del passato". Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Da domani (9 ottobre) fino al 21 si potranno rinnovare i vecchi abbonamenti, dal 24 sarà possibile fare i nuovi, dal 18 novembre aprirà infine la vendita dei singoli biglietti.

Riccardo Bruni