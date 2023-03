Teatro del Costone ’nuovamente in scena’. Domani ’Il visitatore’

Riaperto dopo un accurato restaurato all’inizio di questo secolo, il Teatro del Costone è pronto a una nuova stagione che offre appuntamenti fino a giugno. "Nuovamente in scena" si legge nel cartellone: si comincia domani e sabato con ’Il visitatore’ di Eric Emmanuel Schmitt, per la regia di Mario Ghisalberti con la Compagnia "La Sveglia", appuntamento in beneficenza per Quavio e Siena Cuore. Mercoledì 22 ’Per una manciata di donne e terra’, testi di Luciana Bellini, regia e adattamento di Martina Guideri produzione Associazione Culturale Ensarte.

Venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile ’Gioventù malata’ di Ferdinand Bruckner per la regia di Lucia Donati. In scena la Compagnia Il Grappolo, altra serata di beneficenza. Venerdì 28 e sabato 29 aprile ’La Turandot…è ribollita’ un copione in vernacolo senese scritto e diretto da Enrico Ninci. Di scena la Compagnia Teatro nel pozzo e le Bollicine. Venerdì 5 e sabato 6 maggio ’La menzogna’ regia di Luciano Guerrini, la Compagnia teatrale San Desiderio della Contrada della Selva. Venerdì 26 e sabato 27 maggio "Quello che le canzoni non dicono" regia e testo di Simona Bruni, Compagnia "Amici per la musica". Serata in beneficenza ATL e Piccolo Principe.

Il calendario si concluderà venerdì e sabato 10 giugno con ’La quarta parte’ di Luigi Bonelli, regia di Francesco Flamini con la Compagnia Teatrale ’Il Teatro del Costone’. Tutti gli appuntamenti alle 21,15. I biglietti sono a offerta libera, minimo di 10 Euro. Un lavoro collettivo che mostra di pretendere un’attenzione delle istituzioni, a partire da Francesco Flamini, direttore artistico che lega le diverse esigenze. Con personaggi che ben conosciamo, dall’istrionico Mario Ghisalberti, a Martina Guideri, Rita Ceccarelli e Lucia Donati, musicisti polistrumentisti come Simona Bruni, ritrovare gruppi teatrali rionali della Chiocciola, con l’estro di Enrico Ninci, della Selva, con Luciano Guerrini. Massimo Biliorsi