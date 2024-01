Teatro dei Varii, affidati i lavori. Risolto il problema dei parapetti. A breve la riapertura al pubblico

Su il sipario al Teatro dei Varii o quasi. Affidati i lavori che dovrebbero essere risolutivi per l’effettiva riapertura al pubblico. Il settecentesco Teatro dei Varii del Castello di Colle si avvia, così, finalmente verso la soluzione dei problemi di sicurezza nei palchi del terzo ordine, che da anni lo costringono alla chiusura, nonostante il sapiente restauro a cui è stato sottoposto. Il Comune ha, infatti, affidato a uno studio professionale l’incarico di progettazione delle opere di completamento per l’agibilità del teatro e per il coordinamento della sicurezza.

"Il fine – spiega un documento dell’amministrazione comunale – è l’adeguamento alle condizioni di sicurezza richieste dal comando dei vigili del fuoco". In queste settimane è stato fatto un ulteriore passaggio, appunto, quello dell’affidamento dei lavori. Tutto ciò perché il Teatro dei Varii è rimasto incagliato nella burocrazia. In questi anni non si è andati in scena, da una parte per le richieste della Soprintendenza; dall’altra per quelle dei Vigili del fuoco. "Abbiamo una notifica dei Vigili del fuoco del maggio 2019 con la richiesta di risistemazioni per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi – afferma Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura di Colle – Parapetti più alti, compartimentazione della fossa orchestrale ed altri adeguamenti minori. Nell’estate del 2020 siamo arrivati a concordare la tipologia dei parapetti. C’è stato, però, un cambio in Soprintendenza e la nuova funzionaria ha interpretato la norma in modo diverso". "All’inizio del 2021 la Soprintendenza ha, quindi, chiesto di andare in deroga per la richiesta dei parapetti fatta dai Vigili del fuoco – continua Bianchi – abbiamo, così, affidato un incarico a ottobre 2021 a un professionista esterno per cercare una soluzione. Dopo è stato fatto progetto di risoluzione in deroga e consegnata alla Soprintendenza. Il 7 di marzo del 2022 la Soprintendenza ha dato risposta in cui autorizza tutti gli interventi, tranne l’installazione dei parapetti al primo e al secondo ordine di palchetti. Così abbiamo avuto un’interlocuzione con i Vigili per capire come adeguarsi alle normative antincendio, ma facendo fede alle richieste della Soprintendenza". Ora lo sblocco e l’affidamento dei lavori. Non manca che l’inizio dei cantieri e poi tutti in scena.

Lodovico Andreucci