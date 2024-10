Teatro Alfieri. Guzzanti apre la stagione

Il Comune di Castelnuovo Berardenga e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus presentano la stagione teatrale 2024/2025, un ricco cartellone di dodici spettacoli al Teatro Alfieri. La stagione, con la direzione artistica di Matteo Marsan dell’associazione culturale Lo Stanzone delle Apparizioni, si inaugura con uno spettacolo di e con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito, Secondo Lei . La campagna abbonamenti inizia da lunedì 4 novembre, scrivendo un messaggio Whatsapp al 331 3964978 oppure scrivendo un’email a [email protected]."Siamo entusiasti – afferma l’assessora alla cultura Domenica Stagno – di proseguire la collaborazione del Comune con lo Stanzone delle Apparizioni e Fondazione Toscana Spettacolo, grazie ai quali, anche quest’anno, avremo sul palco del Teatro Alfieri un’altissima qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale. Come amministrazione, il nostro impegno è totale nel promuovere la cultura teatrale e il teatro come spazio privilegiato per l’espressione artistica e l’inclusione culturale".

"Prosa, danza e musica – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – si incontrano armoniosamente nel cartellone 2024/25 del Teatro Alfieri, dando corpo a un programma di spettacoli ricco di qualità. Un progetto culturale, che anche quest’anno trova continuità, dedicato a tutta la comunità di Castelnuovo Berardenga. Un emozionante percorso di scoperta che accompagnerà gli spettatori fino a primavera".

Primo spettacolo della stagione, mercoledì 20 novembre: Caterina Guzzanti (foto) e Federico Vigorito nella commedia ’Secondo lei’.