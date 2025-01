"Tasse invariate e maggiori servizi". La ricetta di Marrucci per il 2025

Anno nuovo, vita nuova. Lo dice anche il sindaco Andrea Marrucci, che parla del 2025 alla luce del suo secondo mandato alla guida della città delle torri.

Dopo l’approvazione del bilancio 2025-2027 cosa c’è per San Gimignano? "Siamo pronti a dare risposte in termini di servizi e di infrastrutture ai nostri concittadini e agli ospiti di tutto il mondo. Questo è il primo biglietto da visita. Con il Bilancio approvato facciamo fronte ai tagli del Governo Meloni, aumentiamo le risorse per il sociale, famiglie, scuola, cultura e associazionismo".

Come siamo messi con le tasse sui cittadini? "Su questo aspetto, sia chiaro una volta per tutte, manterremo la stessa tassazione: per famiglie e imprese sostanzialmente tutto resta invariato, con l’addizionale Irpef che rimane a zero per i sangimignanesi e chiedendo un maggiore contributo ad alcune voci in entrata legate ai flussi turistici. Per garantire i servizi e, anzi, aumentiamo le risorse per sociale e cultura, continuiamo nell’attività di recupero dell’evasione fiscale, utile anche a diminuire la consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità liberando soldi da investire a vantaggio dei cittadini".

Quali le priorità nel 2025? "La prima cosa che chiediamo, a voce alta è la pace. Di cui abbiamo bisogno tutti. Nel 2025 daremo seguito a nuovi investimenti per oltre 9,6 milioni di euro con interventi nei quartieri e nelle frazioni; proseguiremo con la realizzazione dei progetti Pnrr, dalla nuova scuola primaria del capoluogo e ai lavori nei cantieri di rigenerazione urbana del San Domenico e del Santa Fina, perevisti un nuovo manto al campo del Chellino a Santa Lucia e lavori alla Loggia del Teatro. Ma c’è anche l’approvazione del progetto per la riapertura del Teatro dei Leggieri, dei lavori per la nuova area Ncc e Camper in Santa Chiara, la riapertura della camminata di via Santo Stefano gli interventi in frazioni e quartieri, soprattutto mirati sulla sicurezza stradale e il decoro".

E per il centro storico? "Metteremo in campo azioni e regolamenti per la vivibilità, la residenza e politiche per la casa nel centro storico e quartieri limitrofi, anche utilizzando le recenti novità introdotte dalla nuova legge regionale sul turismo".

Grazie signor sindaco e buon lavoro di pace e di speranza.