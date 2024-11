Tanti dormono fuori porta S.Marco

Come anticipato dal prefetto Matilde Pirrera

si sono liberati una manciata di posti nei Cas che assorbiranno alcuni migranti che si trovano nella struttura Caritas di via Mascagli. Che, a sua volta, potrà dare un tetto ad alcuni dei pakistani che stavano nel posteggio ’Il Duomo’. Un piccolo sollievo ma resta il fatto che circa 30, c’è chi dice 50 migranti che ruotavano nel posteggio, non hanno un posto dove andare. Rifondazione comunista si è impegnata ad accoglierli nei suoi locali in via Mentana, finché sarà necessario. Ma è inevitabile che la maggior parte dovranno accontentarsi, nonostante il freddo di queste notti, del parchetto fuori porta San Marco.