Tante famiglie in difficoltà. Raccolti oltre 4mila chili di cibo e altri prodotti

Sale anche in Valdelsa il numero delle famiglie bisognose. Nella sola Poggibonsi a oggi sono oltre 400 mentre lo scorso anno erano 350: numeri che raccontano meglio delle parole gli effetti della crisi economica in atto. Ma non mancano iniziative per fronteggiare il fenomeno povertà. Una delle più efficaci si è svolta nel fine settimana a Poggibonsi, nei punti Unicoop di Salceto e via Trento. Si tratta della giornata di solidarietà promossa dalla Fondazione Il Cuore Si Scioglie con Unicoop Firenze con sezione locale dei Soci Coop. I poggibonsesi non si sono tirati indietro, donando 4.415 kg di generi alimentari: latte, pasta, legumi, biscotti, detersivi e tanto altro ancora. "Sono 4.415 chilogrammi di generosità – afferma l’assessore alle Politiche sociali Enrica Borgianni – 4.415 chilogrammi di prodotti alimentari, e non solo, raccolti grazie a tanti cittadini che hanno donato, e che ora saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà, che anche nel territorio si rivolgono in numero sempre maggiore alla rete di sostegno. Un risultato importante per questa giornata di raccolta alimentare, la seconda del 2023, a cui si unisce anche la recente giornata di raccolta dei materiali scolastici. Queste iniziative sono occasioni e strumenti importanti per aiutare la rete di associazioni impegnate sul territorio nelle azioni di contrasto alla povertà. Anche questa volta, come sempre, la nostra comunità ha risposto mostrando quel volto solidale e generoso che è motivo di orgoglio".

E ancora: "Grazie ai cittadini che hanno donato con generosità, agli organizzatori, alla sezione Soci Coop – aggiunge Borgianni –. Un ringraziamento speciale alle volontarie e ai volontari di tutte le associazioni presenti, contributo fondamentale per il successo della giornata, che infatti ha potuto svolgersi grazie al contributo dei volontari di tante associazioni cittadine, diversamente coinvolte nella iniziativa: Pubblica Assistenza, Misericordia, Caritas, Emporio della Solidarietà, Auser, Beautiful Mind, i Rioni di Poggibonsi".

I prodotti di prima necessità raccolti nel fine settimana per le famiglie più bisognose saranno consegnati a breve dalle varie associazioni di volontariato, sempre in prima linea nella lotta alla povertà, una piaga che purtroppo non risparmia nemmeno il nostro territorio.