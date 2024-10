Tante assunzioni nei supermercati

Opportunità di lavoro in Toscana arrivano dalle principali catene di supermercati. Unicoop Tirreno è alla ricerca di addetti ai banchi serviti, addetti all’allestimento di tutti i reparti e addetti alla cassa da inserire nei punti vendita con contratto a tempo determinato in somministrazione. Per candidarsi: www.unicooptirreno.it/content/lavora-con-noi-candidati-ora. Posizioni aperte anche per Unicoop Firenze, che ricerca, tra gli altri, addetti alle vendite per supermercati della zona di Firenze sud, addetti panificatori a Prato, Pistoia e Firenze nord, un buyer per la Toscana, preferibilmente laureato in discipline economiche o affini e con esperienza nel settore degli acquisti. Esselunga ricerca addetti alle vendite e cassieri, baristi ed un assistente alla logistica operativa per la sede di Sesto Fiorentino. Inoltre, offre percorsi formativi, finalizzati all’assunzione, per responsabili dei bar all’interno delle gallerie commerciali Esselunga e per addetti alla rete vendita. In entrambi i casi è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore. Per candidarsi: esselungajob.it. All’indirizzo chisiamo.conad.it/lavora-con-noi/lavora-in-negozio è invece possibile inviare la propria autocandidatura per Conad Nord Ovest, mentre per consultare le posizioni aperte del gruppo Pam, l’indirizzo è lavoraconnoi.gruppopam.it/hr-jobsite. Tra le ricerche che riguardano la Toscana si segnalano per Pam quelle per capi reparto a di macelleria (Prato) e pescheria (Livorno) e addetti alle vendite (ad Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Grosseto, Massa e Siena), eventualmente anche con contratti part time per i fine settimana rivolti a studenti (ad Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa).