Tanta amarezza per una vicenda davvero dolorosa

Mister Magrini, nella conferenza stampa di ieri, è tornato di nuovo sulla questione Franchi-Bertoni. Una telenovela che va avanti da mesi e mesi, con il Consiglio di Stato, a cui si è appellata l’Acr Siena, chiamato a emettere la sua sentenza. "La speranza, come si dice, è l’ultima a morire – le parole del tecnico bianconero –. Ma siamo molto dispiaciuti per questa situazione. Non poter utilizzare lo stadio è un disagio per tutti. Per la società, per noi che, essendo una squadra tecnicamente valida, su campi non belli e stretti siamo penalizzati e concediamo un vantaggio agli avversari che tendono a difendersi. Ma anche per i tifosi, soprattutto chi non ha la possibilità di muoversi, che sono costretti a spostarsi ogni volta. Avere una struttura nel centro della città sarebbe più agevole". "La situazione si sarebbe dovuta sbloccare agli inizi di dicembre – ha proseguito l’allenatore –, poi tutto è sfumato. Il Comune avrà i suoi motivi per non prendere una decisione netta, visto che ha tutti i requisiti in mano per farlo, con lo stadio che è abbandonato a se stesso. Evidentemente la vediamo in maniera diversa".