"Tale e quale sta bene. Pronto per Piazza"

Conto alla rovescia per Carburo che, dal 17 agosto, scontati i due Palii di squalifica, si rituffa nelle strategie in vista del 2025. Ormai per lui è diventato un tormentone ’Tale e quale fuori-dentro il lotto’. "Che devo dire, il cavallo sta bene, se lo prendono... avanti", spiega parlando del barbero vittorioso nelle Giraffa il 2 luglio 2019.

E’ stato preparato per l’Assunta, poi si vedranno le eventuali scelte delle dirigenze.

"Certo, io ho fatto il mio dovere. Come con gli altri cavalli di scuderia. Vankook, per esempio, solo che quando sentono il suo nome strizzano le orecchie. Un soggetto un po’ sfortunato. Poi c’è Chiosa vince che si è comportata abbastanza bene. Ha fatto esperienza anche a Castiglion Fiorentino... ci può stare. Il cavallo non è come l’anno scorso che era tanto chiacchierato e ho detto di aspettare un anno per il suo bene. Giustamente in Piazza i cavalli si devono adattare, se ci riesce penso che possa fare il suo gioco.

Poi ci sono Diocleziano e Dovizia. Lui alle prove di notte è piaciuto con Federico Fabbri e anche alla tratta. Ha un anno in meno di Chiosa, comunque l’ho portato in ordine"

Squalifica finalmente quasi finita.

"Sento che manca qualcosa tutto l’anno. Uno è un po’ moscio, però l’ho affrontata bene. Bisogna guardare avanti. Il Palio è lavoro, passione, però nella vita c’è anche altro"

La maglietta con scritto ’Io boh ma pure voi mah!’ ha un senso particolare? Un messaggio?

"Dipende da come la leggi tu... Non voglio mandare messaggi, maglietta simpatica e via"

La.Valde.