Taglio delle alberature nel quartiere Agrestone. La polemica non si ferma

In attesa della commissione consiliare e nonostante la nota di chiarimento dell’Amministrazione comunale colligiana entra nel merito della questione del taglio delle alberature nel quartiere dell’Agrestone il coordinamento della montagnola senese. "La custodia, tutela e manutenzione del bosco è silenziosa, è una presenza gentile, troppo sofisticata e poco impattante per i contemporanei che sono politici del fare – afferma in una nota il gruppo – Un luogo alberato che ha resistito all’urbanizzazione selvaggia (Agrestone - Colle di Val D’Elsa), magari accusando solo il peso di una frequentazione urbana eccessiva, non fa notizia: c’era prima ed è ancora li come un sopravvissuto accerchiato".