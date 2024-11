Taglio del nastro per la palestra comunale di Chiusdino rimessa a nuova, in provincia di Siena nella Val di merse, il comune di meno di duemila abitanti che ospita anche la celebre abbazia di San Galgano. I lavori di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti sono stati realizzati con il contributo della Regione Toscana e alla cerimonia, nel pomeriggio di oggi (domenica 24 novembre) è intervenuto anche il presidente Eugenio Giani. Nell’occasione sono state presentate le attività sportive della scuola, che usa la palestra, e delle associazioni.

"Palestre e impianti sportivi hanno anche una funzione sociale. Praticare una disciplina sportiva, oltre a far bene alla salute, aiuta a sviluppare amicizie e li fa crescere in ambienti sani – ricorda il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Anche per questo abbiamo deciso di essere al fianco dei piccoli comuni, aiutandoli a trovare anzitutto le risorse per l’adeguamento delle strutture di cui già godono o per realizzarne di nuove". "Nel 2021 - aggiunge - abbiamo pubblicato un primo bando da dieci milioni, cui ne è seguito un secondo nel 2022 da 30 milioni e l’anno scorso un terzo 12 milioni. In tre anni abbiamo concesso complessivamente contributi per oltre cinquanta milioni".