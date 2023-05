Taglio del nastro: ha aperto Conad City Nuovo punto vendita in via Curtatone

Lo storico Conad City di piazza Matteotti ha aperto ieri completamente rinnovato, nei locali dell’ex garage Busi, in via Curtatone. Il nuovo Conad City riserva particolare attenzione a tutti i reparti freschi, con un vasto assortimento di prodotti del territorio, anche in esclusiva, di qualità e certificati, sempre disponibili e con possibilità di prenotarli. Tanti i prodotti provenienti dalle migliori aziende del territorio come quelli dei Salumifici Ricci e Ranieri, delle aziende Casearie Fior di Montalcino e dei F.lli Sanna, del Podere Pereto che produce e trasforma prodotti da agricoltura biologica e dell’Azienda Fiore prodotti tipici Senesi. Presente anche la cantina vini, con una selezione di vini locali. A completare l’offerta, oltre ai prodotti a marchio Conad Sapori&Idee e Sapori&Dintorni, un’ampia proposta di prodotti senza glutine, healthy, vegan e senza lattosio. "Siamo felici di inaugurare il nuovo Conad City, punto vendita tagliato sulle esigenze dei clienti che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a presentare una proposta completa, conveniente e di qualità", hanno detto i soci Fiorella Bianchi, Antonella Marchi, Duccio Carapelli, Antonio Delle Donne e Laura Vannozzi.