Tafferugli dentro il supermercato. Violento scontro tra due uomini ma l’episodio resta da chiarire

Tafferugli, due giorni fa, in un supermercato di Colle, nella zona bassa della città, nei pressi di Campolungo. Ancora le dinamiche sono tutte da chiarire e sul caso ci stanno lavorando le forze dell’ordine. In primis il comando della stazione dei carabinieri di Colle, saggiamente guidata dal luogotenente Giuseppe Annunziata. È accaduto tutto venerdì, sembrerebbe che la questione abbia riguardato due uomini. Non ci sono stati particolari disagi per il resto dei clienti presenti nella struttura. Sulla questione sono intervenuti nuovamente da Fratelli d’Italia Colle per porre l’accento sul tema della sicurezza. "Altro episodio di violenza in un supermercato – viene affermato in una nota dal gruppo politico –. Questa non è la Colle che vogliamo e che i cittadini vogliono. Non è accettabile e non ci possono essere motivazioni alcuna o giustificazioni come già sentito da alcuni esponenti politici di centro sinistra sia a livello locale in merito all’episodio della stazione di qualche giorno fa che a livello nazionale e questo a nostro avviso è un messaggio sbagliato e che non deve passare perché se tutte le persone disagiate e con problemi economici o di altro genere scendessero per strada a delinquere le nostre città diventerebbero un far west e questo è inaccettabile quanto assurdo". Ed ancora Fdi entra nel merito non tanto di quanto accaduto, dato che le indagini sono ancora in corso, ma sul tema della sicurezza, lanciando così un messaggio politico. "Noi ribadiamo l’urgenza di intraprendere un rapido percorso di rafforzamento delle forze dell’ordine nel nostro territorio affinché si possa in modo capillare avere un controllo a 360 gradi attivando così una maggiore attenzione alla sicurezza urbana – continua la nota di Fdi –. Come già noto, il coordinamento di Colle organizzerà un incontro con esponenti del governo nel mese di giugno sul tema della sicurezza per andare in appoggio sia all’amministrazione comunale che a tutti i cittadini i quali hanno il diritto di poter vivere e muoversi in piena sicurezza e serenità". Continua così a tener banco il tema della sicurezza in città anche dopo l’episodio avvenuto in via Bilenchi alla stazione dei bus, ulteriore caso che ha creato un certo dibattito nella città di Colle. Situazione, anche quella, tutta da chiarire.

Lodovico Andreucci