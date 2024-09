Tabernacoli e giro dell’Aquila rinviati al 15

Palio-Contrade-maltempo: quest’anno il meteo, nell’ultimo scorcio dell’estate, ha proprio deciso di creare problemi alle tradizioni della città. Non sono bastati gli slittamenti delle due Carriere, due giorni a luglio ed uno ad agosto. L’allerta meteo giallo e arancione diramato dalla Regione per l’intera giornata di oggi ha indotto il Comitato amici del Palio a far slittare l’appuntamento più atteso dei cittini delle 17 Contrade, la festa dei tabernacoli. Stasera dunque niente luci, cene e bambini nei rioni. "Il Comitato, ente organizzatore insieme al Magistrato della Festa dei Tabernacoli, annuncia con dispiacere il rinvio a domenica 15 con lo stesso programma, a causa delle difficili condizioni atmosferiche previste", dice il presidente Emiliano Muzzi. Non finisce qui. Considerate le previsioni meteo il seggio della Nobile Contrada dell’Aquila ha deliberato di rinviare il giro odierno di onoranze alle Consorelle a domenca 15 settembre, mantenendo invariati gli orari.

Anche in Valdichiana è allerta meteo oggi per temporali forti e rischio idrogeologico dalle ore 17 di domenica fino alle 6 di domani a Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita. Che diventa di colore arancione, dunque si tratta di precipitazioni di particolare intensità, per l’intera giornata odierna e per la notte nei Comuni di Cetona, San Casciano, Sarteano, Trequanda e Pienza. Per segnalare eventuali criticità il numero verde dell’Unione dei Comuni 800913648.

La.Valde.