Sviluppo Lavoro Italia. Capone al vertice

Antonio Capone ha lasciato la direzione generale di Confindustria Toscana Sud, incarico che ricopriva dal 2018, dopo un lungo periodo ai vertici dell’Associazione. Ora è direttore di Sviluppo Lavoro Italia, agenzia vigilata dal ministero del Lavoro che si occupa di politiche per l’occupazione e per la formazione. Al suo posto, fino al termine del mandato del presidente di Confindustria Toscana Sud, Fabrizio Bernini, eserciterà le funzioni di direttore generale Alessandro Tarquini, attuale responsabile della Delegazione di Arezzo.

Capone, 59 anni, romano di nascita ma grossetano di adozione dopo 35 anni sul territorio, ha lavorato per Confindustria Toscana Sud per quasi 18 anni: dal 2007 al 2015 come direttore di Confindustria Grosseto, dal 2015 al 2018 come direttore di Confindustria Grosseto e Siena e dal 2018 come dg di Confindustria Toscana Sud.