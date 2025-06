Summer Days. Alle Papesse arriva l’estate

Disegni, narrativa, lettura, passeggiate, gioco, viaggio e scoperta saranno le parole d’ordine dei Summer Days, che da lunedì 16 prenderanno il via al Palazzo delle Papesse. Venti pomeriggi con laboratori multilingue per bambini dai 6 ai 12 anni, cui nei prossimi mesi si aggiungeranno iniziative anche per gli adulti tra visite guidate, aperitivi e musica. Insomma, Palazzo delle Papesse ha pensato come animare l’estate, offrendo tante occasioni per scoprire la mostra dedicata al creatore di Corto Maltese, con iniziative adatte a tutte le età.

I Summer Days si svolgeranno fino al 29 e riprenderanno dal 7 fino al 27 luglio. Quattro volte a settimana, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17, verranno organizzati laboratori per attraversare nuovi mondi e nuove geografie, con l’aiuto della fantasia. I più piccoli potranno visitare la mostra e disegnare i soggetti delle storie di Hugo Pratt. I laboratori, effettuati non solo per i residenti ma anche in lingua inglese per accogliere i bambini dei turisti che hanno scelto Siena come meta estiva delle loro vacanze, si concluderanno con una merenda fino alle 17.30 al bistrot di Palazzo delle Papesse. Il costo previsto, comprensivo della merenda, è di 20 euro per il singolo laboratorio, di 60 euro per quattro appuntamenti (prenotazione obbligatoria).

Oltre alle iniziative riservate ai bambini, non mancheranno appuntamenti rivolti agli adulti che consentiranno di vivere la magia di Palazzo delle Papesse attraverso l’arte e le passioni del noto disegnatore. A giugno e luglio, infatti, proseguiranno "I giovedì di Hugo Pratt": ogni serata sarà dedicata a un differente focus della mostra, una personalità o un luogo importanti per la formazione artistica di Pratt. Ogni serata inizierà con una visita guidata alla mostra, in programma alle 18, seguita da un aperitivo musicale in un viaggio tra immagini, suoni e suggestioni.

R.B.