‘Sulle strade della Leggenda’ al top. Appassionati arrivati da tutta Italia

La sesta edizione della manifestazione ‘Sulle strade della Leggenda’, organizzata dal Club Legend Colli Senesi, è stato ancora una volta un appuntamento che ha richiamato nei territori del sud della Provincia di Siena appassionati da tutta Italia per godersi un percorso tra i più famosi ed emozionanti per chi cerca strade per divertirsi alla guida e panorami mozzafiato. Lo scorso fine settimana è infatti andato in scena l’evento con grande partecipazione di curiosi, affezionati e semplici appassionati del genere. La tre giorni di gare ed eventi collaterali si è aperta nel pomeriggio di venerdì con l’inaugurazione a San Giovanni d’Asso. A seguire la visita al ‘Bosco della Ragnaia’ e l’intervento di Daniele Becuzzi della Commissione Cultura Asi. Poi c’è stata l’importante testimonianza di un gentlemen driver come Maurizio Bianchini seguita dalla scoperta delle eccellenze del territorio con Paolo Valdambrini dell’associazione Tartufai Senesi e grazie all’Unicoop Firenze. Infine il ricco programma si concludeva con una cena nei locali della Pro loco. Il giorno dopo 40 auto sono sfilate dal centro storico di Montalcino lungo le più famose prove speciali dell’ex Rally di Sanremo degli anni di fine anni 80, per concludere poi con una cena alla tenuta Croce Di Mezzo, mentre domenica gli equipaggi hanno ripercorso la famosa terrazza del mondiale rally di Chiusdino per arrivare a pranzo nella magica atmosfera dell’Abbazia di San Galgano. Prima la manifestazione ha percorso un favoloso tracciato ad anello che, partendo dal centro storico Montalcino ha attraversato i comuni di Buonconvento, Murlo, Monteroni d’Arbia, Asciano, Monticiano e Chiusdino per rientrare appunto in serata a Montalcino. Un programma di circa 170 chilometri suddivisi in due giorni fra cultura, strade e panorami da sogno, accompagnati dalle eccellenze del territorio senese e della Val d’Orcia. Già fissato l’appuntamento con la settima edizione che si terrà sempre l’ultimo fine settimana di maggio del 2026.