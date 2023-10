Sui cantieri dell’AutoPalio niente distanze politiche

I cantieri dell’AutoPalio riescono ad annullare ogni distanza. Anche quella politica. E’ successo in Consiglio comunale, dove maggioranza e opposizione hanno firmato una mozione unitaria, alla luce dei disagi per i pendolari e dei recenti incidenti (uno dei quali mortale) lungo la strada che collega Siena a Firenze. Il documento impegna il sindaco e la giunta "ad attivarsi con il massimo impegno presso Anas con l’obiettivo di velocizzare la chiusura dei cantieri ancora aperti con l’ultimazione dei lavori nel minor tempo possibile; a chiedere ad Anas di migliorare quanto prima la sicurezza del Raccordo RA3 Siena-Firenze AutoPalio rimuovendo tutti gli elementi che possono essere fonte di ostacolo e pericolo per la circolazione e garantire la sicurezza degli utenti attuando tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti gravi e mortali come si sono verificati in molti casi in questi ultimi mesi". Si chiede inoltre al sindaco di "verificare con il ministero delle Infrastrutture se e quale sia l’entità degli stanziamenti per l’ammodernamento della Siena-Firenze all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e a esito riferire al Consiglio comunale", invitando Palazzo pubblico "a incontrare la direzione regionale Anas per condividere e verificare il cronoprogramma dei lavori in corso e quelli in programmazione, e successivamente a riferire alla commissione consiliare Assetto del territorio".

Nella premessa della mozione si legge che "sul raccordo autostradale sono aperti ben cinque cantieri gestiti da Anas" e si sottolinea che "lo stato di disagio per gli utenti ormai si protrae fin dal 17 ottobre 2022, data di affidamento del primo cantiere all’impresa esecutrice dei lavori": "Un tale numero di cantieri con restringimenti di carreggiata continui causa ormai da molto tempo inevitabili disagi agli utenti ed è fonte di pericolo per l’incolumità degli automobilisti", visto che proprio "a causa dei cantieri si sono verificati numerosi incidenti anche gravi e che l’ultimo in ordine temporale è un mortale". Nella mozione si prende inoltre atto che "il Comune di Siena non ha competenza sulla gestione del Raccordo", ma che "la situazione non appare più sostenibile in quanto allo stato attuale rappresenta un vero pericolo per l’incolumità degli utenti".