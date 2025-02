"Subito risposte concrete. No alle utopie"

"Non utopie irrealizzabili, ma la concretezza di chi vive il territorio e le sue criticità e si impegna a progettare un futuro differente, di speranza, per Siena e per chi la vive". Rossana Salluce (foto), segretaria del Pd Siena, commenta la prima direzione del Pd comunale dopo l’insediamento dei nuovi organismi. Una condivisione intensa di vedute e prospettive, un confronto partecipato e ricco di spunti sul documento illustrato da Giovanni Avena, componente della segreteria con delega al lavoro.

Partendo dai dati che riflettono un minor dinamismo economico e un pregiudizio alla qualità del lavoro sul territorio, il documento evidenzia le ricadute profonde su Siena e provincia dei cambiamenti globali intervenuti negli ultimi 5 anni.

Diversificazione delle attività produttive; attenzione a lavoro autonomo e dipendente, anche quanto a sicurezza sociale; cura della precarietà, in particolare nella ricerca universitaria e nello sport: questi i temi da trasferire in un ragionamento su scala più ampia, che coinvolga anche i Comuni contermini in ottica di ’area vasta senese’ attraverso una programmazione e una regìa finora mancate.

Le due Università, Ospedale, Biotecnopolo, Santa Chiara Lab e Tls possono essere un formidabile volàno di innovazione per l’intero territorio, insieme alla cultura, a un turismo "ben governato" e alla tutela del patrimonio umano e professionale di Mps.

E’ la strada per affrontare la crisi".