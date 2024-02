Studiare e concentrarsi. E’ sempre un problema

"Uffa, non riesco proprio a studiare e concentrarmi!" è la tipica frase dei ragazzi che sentiamo (e diciamo) ogni giorno. Oggi, non siamo più spronati a studiare senza distrarci ma… perché?

UN PROBLEMA COMPLESSO

Gli studenti di tutti gradi di scuola non riescono sempre a mantenere salda la concentrazione perché il loro cervello viene distratto da rumori molesti, tentazioni personali o da strumentazioni tecnologiche dannose per l’attenzione (v. approfondimento in basso). Così facendo, i pomeriggi passano velocemente e arrivi alla sera e ti ritrovi con una marea di compiti e poi arrivi a scuola impreparato. Diventa un incubo: attacchi di panico, ansia, rabbia, la mente si oscura, non ragioni. E intanto i tuoi genitori stanno fumando dalle orecchie, occhi rossi come il fuoco, si trasformano in Goku ultra Satana e vorrebbero distruggerti. E qui si avvera il detto ’Come ti ho creato, ti disintegro!’

NEL PASSATO

E prima, cosa accadeva? I grandi la perdevano la concentrazione, si o no? Gli adulti dicono che loro i compiti li svolgevano in un breve tempo, due ore massimo (ora per fare un calcolo ci si mette almeno sette ore). Dedicavano poco allo studio e il resto a giocare all’aperto con amici e parenti (al tempo, spesso, vivevano tutti vicini). Tuttavia, le loro conoscenze erano minori. Viaggiare, vedere film, ascoltare musica era più difficile, e inoltre ai loro tempi la tecnologia non era sviluppata al massimo. Magari solo i ricchi potevano permettersela e al tempo i benestanti non erano molti. Adesso, il computer serve a tutto: per prenotare hotel, voli o ristoranti, per sentire le canzoni preferite…Ora i bambini e i ragazzi hanno molte più conoscenze ed è sicuramente molto positivo, ma fare una scelta tra le idee, le notizie, i fatti, è molto complicato. Quindi, sì, al tempo era più facile studiare e concentrarsi. E come sempre… hanno ragione gli adulti.

COSA FARE?

Esistono tanti consigli utili che miglioreranno la tua concentrazione nei tuoi doveri quotidiani. Eccone alcuni:

1) Spegni tutti i dispositivi che ti distraggono dal tuo studio: li riaccenderai a lavoro finito.

2) Trova modi divertenti e innovativi per non annoiarti e quindi distrarti.

3) Preparati tutto l’occorrente per non alzarti ulteriori volte dalla tua postazione di studio per non distogliere la concentrazione.

4) Suddividi i tuoi doveri in diverse parti, le più importanti sono quelle per migliorare la tua esposizione e quelle per alzare il tuo voto.

5) Usa SOLO app utili per te. Se ti accorgi che distolgono la concentrazione, disinstalla l’app subito: stai perdendo tempo utile

Bene, ora grazie a questi fondamentali consigli che speriamo ti aiuteranno nella vita quotidiana… non potrai più lamentarti. E… vedi di studiare!