Studenti "pellegrini". A lezione sulla Francigena. Fare cultura camminando

A lezione lungo la Via Francigena. Gli alunni delle classi quinta della primaria Gaetano Pieraccini di Poggibonsi (Istituto comprensivo 2 diretto da Maresa Magini) hanno compiuto la speciale esperienza: un pellegrinaggio nel tratto che unisce Abbadia Isola e Monteriggioni. Un progetto che si ripete per i ragazzi della elementare di Poggibonsi, anche in virtù del contributo in termini culturali da parte dei volontari dell’associazione L’Agresto. Un ente, quest’ultimo, che si dedica alla rievocazione in campo medievale, attivo nel territorio comunale di Monteriggioni e impegnato nel recupero e nella valorizzazioni di tradizioni tra storia e memoria, arte e spettacolo, musica e cucina. Capitoli che sono alla base di proposte per una maggiore conoscenza dell’antico percorso dei pellegrini.

"Abbiamo compiuto un interessante salto nel tempo, ripercorrendo le orme di Sigerico da Canterbury", spiegano dalla Gaetano Pieraccini a Poggibonsi, a conclusione di un itinerario che diviene di solito una meta privilegiata anche per le scolaresche formate da piccoli pellegrini di speranza. Una significativa occasione di contatto diretto con la realtà del Medioevo per gli allievi delle quinte della Pieraccini, prossimi a terminare il cammino di studi della primaria e in attesa di misurarsi con il passaggio alla secondaria di primo grado, per approfondire ancora di più le varie materie dei programmi di scuola. Compresa appunto la storia del periodo che copre le epoche fra la caduta dell’Impero Romano d’Occidente e la scoperta dell’America. Esiti soddisfacenti per i ragazzi e per gli insegnanti, nel consuntivo di una iniziativa didattica apprezzata e capace di coinvolgere una quantità notevole di giovanissimi. "Un ringraziamento particolare - aggiungono dal plesso di via Alessandro Volta a Poggibonsi - a Giovanni e a Gabriele, che ci hanno accompagnato raccontandoci storie, aneddoti e tradizioni di questa antica Via, e a Giuliano che ci ha ‘scortato e protetto con la sua spada’ nell’arco dell’intero tragitto da Abbadia Isola a Monteriggioni". Una "missione" che prosegue, in virtù di questo legame tra gli ambienti scolastici e il tessuto associativo che opera in campo culturale a vantaggio del circondario della Valdelsa.

