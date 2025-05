Minaccia i carabinieri con un palo. Paura alla stazione degli autobus

Tensione alla stazione dei bus di Colle in via Bilenchi. Un uomo ha minacciato due carabinieri con un palo nella prima mattina di ieri, poco prima delle 7.30: un uomo ha perso il controllo, impugnando un palo di legno e affrontando due militari intervenuti sul posto. Secondo alcuni testimoni, l’uomo si sarebbe mostrato in forte stato di agitazione, attirando l’attenzione di passanti e utenti del servizio pubblico. La sua presenza avrebbe suscitato preoccupazione, spingendo molti a contattare le forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri, la situazione si sarebbe fatta ancora più tesa. L’uomo, anziché calmarsi, avrebbe impugnato un palo (forse recuperato da un’area vicina) e si sarebbe scagliato verbalmente contro i militari. Non è chiaro se ci sia stato un contatto fisico o se il palo sia stato effettivamente utilizzato per colpirli, i carabinieri avrebbero mantenuto la calma, evitando l’escalation del confronto. Non si sa ancora cosa avrebbe portato l’uomo a comportarsi con aggressività. Dopo alcuni minuti di mediazione e grazie anche al supporto di altri militari giunti sul posto, la situazione si sarebbe risolta. L’uomo non sarebbe stato arrestato, ma sembra che sia stato accompagnato presso la caserma per accertamenti. Non è noto se nei suoi confronti siano stati presi provvedimenti. L’episodio ha inevitabilmente acceso il dibattito tra i cittadini sul tema della sicurezza e della gestione delle situazioni di disagio sociale, in particolare in luoghi pubblici molto frequentati come la stazione dei bus e Piazza Arnolfo.

Alcuni residenti avrebbero espresso preoccupazione per la frequenza di episodi simili, chiedendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Sul caso è intervenuto anche FdI: "Il Coordinamento, nel ribadire il sostegno incondizionato alle forze dell’ordine, prosegue in modo incessante l’interlocuzione con i ministeri di riferimento per ampliare la pianta organica della Stazione dei Carabinieri e valutare la nascita di un posto di Polizia come sezione distaccata del Commissariato di Poggibonsi nel territorio di Colle, incrementando l’organico in forza a Poggibonsi per avere così la possibilità di volanti in forza operative e non solo di passaggio sul territorio di Colle". E ancora: "A tal proposito organizzeremo un evento ’valdelsano’ sul tema di Sicurezza e Immigrazione, durante il quale ci sarà la possibilità di confrontarsi con esponenti politici e del settore sicurezza e di presentare proposte in merito. La Sicurezza Pubblica per FdI resta il tema principale della propria attività".

Lodovico Andreucci