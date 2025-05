L’advisor Sernet in sopralluogo al sito Beko

Nuovo sopralluogo di Sernet spa, l’advisor incaricato da Beko Europe di trovare un soggetto industriale che investa sul rilancio del sito di viale Toselli. I tecnici della società hanno visionato tutta la fabbrica che ieri era ferma nelle produzioni.

La multinazionale turca infatti non nasconde di voler definire al più presto le procedure per gli incentivi alle uscite volontarie, nel pieno rispetto dell’accordo firmato al ministero delle Imprese e del made in Italy lo scorso 14 aprile. Le lancette dell’orologio del resto continuano a girare e la data del 31 dicembre, indicata perentoriamente dall’azienda per lo stop definitivo alla produzione nel sito di viale Toselli, si avvicina in maniera inesorabile.

Intanto una delegazione di lavoratori dello stabilimento Beko di Siena ieri ha partecipato a Bologna all’Assemblea Nazionale dei delegati Fim, Fiom e Uilm, per il rinnovo del contratto nazionale dei Metalmeccanici.

Nel suo intervento, Rocco Palombella, segretario generale Uilm, ha ricordato come una delle prime vertenze proprio quella relativa a Beko.

Consapevoli di questo, i lavoratori del sito di Siena continuano a mantenere il presidio permanente fuori dai cancelli della fabbrica, bloccando il transito dei camion in entrata e in uscita dallo stabilimento, in segno di protesta.

C.B.