Studenti in visita alla Cristalleria Rcr

In seguito all’accordo tra Confindustria Toscana Sud e Università di Siena, gli studenti del corso di laurea magistrale in ‘Engineering Management’ del dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’ateneo senese hanno vissuto una giornata di studio in azienda, accompagnati dal professor Gianluca Murgia, visitando la cristalleria Rcr di Colle. Suddividendoli in tre gruppi, le guide aziendali Corrado Petri, Ilaria Simi e Marco Militello, hanno mostrato loro la realtà aziendale ed i suoi processi produttivi. Gli studenti hanno raccolto materiale su un prodotto aziendale selezionato per la realizzazione di un ‘Marketing Plan’, progetto che ha l’obiettivo di individuare nuove funzionalità e modelli di business diversi rispetto a quelli esistenti, che verrà presentato a gennaio 2025.