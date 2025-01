Strisce pedonali da rifare. Accorato appello da parte di un gruppo di cittadini

Tra gli auspici del 2025 dei poggibonsesi, figurano anche le strisce pedonali più visibili. Una richiesta che giunge a La Nazione da più quartieri di Poggibonsi, nel quadro di una maggiore serenità negli attraversamenti da parte delle persone che procedono a piedi e più in generale in materia di sicurezza anche per chi si mette al volante. "È vero, Poggibonsi presenta, in più aree, dei passaggi pedonali evidenziati, rialzati e illuminati - sostengono alcuni tra i residenti che si sono rivolti al nostro giornale - ma si assiste pure a tanti casi di strisce sbiadite se non a tratti addirittura quasi inesistenti e nel complesso non in grado di proteggere e tutelare del tutto i passanti dai rischi della strada. Servono a nostro parere degli interventi anche in certi punti strategici di Poggibonsi, nei quali l’attraversamento in tranquillità diviene fondamentale". Per esempio? "In prossimità delle scuole - rispondono - come segnaliamo in via del Colombaio (nella foto), cioè nelle vicinanze dell’ingresso della media Leonardo da Vinci. Questo è ancora un periodo di vacanza per gli alunni, però con la riapertura di martedì 7 gennaio il problema tornerà al centro dell’attenzione, alla ripresa del consueto viavai di ragazzi da e per le lezioni in aula". C’è chi indica altri luoghi con carenze di sicurezza dal profilo dei passaggi pedonali, menzionando parti di via Pisana, di viale Marconi, della stessa via del Colombaio, di via Senese e di via Borgaccio. Ovvero alcune fra le strade, a senso unico di marcia oppure a doppio senso, più transitate e considerate di maggior pericolo anche per la propensione degli automobilisti a premere sull’acceleratore. Un’ altra questione che non smarrisce di attualità... "Serve buon senso ad opera del conducenti, indubbiamente, nel rispetto dei limiti di velocità previsti dal Codice della strada per i centri - osservano ancora, in conclusione, gli abitanti di certe superfici interessate dal problema - e allo stesso tempo, comunque, è importante contare sulle nuove strisce bianche a Poggibonsi. Le aspettiamo da tempo, non da oggi. Ne va della sicurezza di tutti gli utenti della strada".

Paolo Bartalini