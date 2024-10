Strade allagate e molti disagi. Tanti interventi e richieste di aiuto

Centro operativo comunale affollato di Poggibonsi affollato di addetti alla protezione civile fino dalla serata di giovedì. E il lavoro non è certo mancato al personale che ha per sede la struttura di via Alessandro Volta inaugurata circa un anno fa. Pubblica assistenza, Anpana, Vab Valdelsa e Misericordia – sia di Poggibonsi che di Staggia Senese – impegnate con i loro effettivi, con il coordinamento della Polizia municipale di Poggibonsi, per tenere a distanza ogni possibile pericolo per la popolazione, alla luce degli eventi atmosferici che hanno interessato da vicino anche i territori di Poggibonsi e di Colle Val d’Elsa.

Numerosi gli interventi effettuati inoltre dai Vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia, all’opera per rispondere a tutte le chiamate di persone che si sono trovare in difficoltà a causa di allagamenti sulle strade e di altre situazioni di disagio che richiedevano un fondamentale sostegno di uomini e mezzi. La caduta di una porzione di muro da un’area privata, all’altezza della località Ellerone, ha determinato la chiusura della strada di San Giorgio nel comune di Poggibonsi. A valutare il quadro, presente in alcune zone critiche nella serata del 17 ottobre, la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni con il suo vice, e assessore ai lavori pubblici, Fabio Carrozzino. Problemi che hanno riguardato, su un altro versante, anche la strada regionale 68 tra Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, per la caduta di una pianta. Disagi sulla strada rilevati anche nei pressi dell’ospedale di Campostaggia per strade allagate anche nella superficie comunale colligiana, soprattutto nella parte bassa e segnatamente al ponte di Spugna. Mentre la vecchia strada regionale 429 nel comune di Barberino Tavarnelle si stava trasformando, specie alla Zambra, in una sorta di fiume, altre questioni hanno finito per riguardare l’area della Magione a Poggibonsi.

Privati cittadini si sono dovuti rimboccare le maniche per fronteggiare l’emergenza, con l’impiego di stivali e pale. Sotto stretta sorveglianza da parte dei volontari dell settore della protezione civile i torrenti e fiumi. L’Elsa, che è giunto a toccare il secondo livello di guardia a Poggibonsi, ha conosciuto un’esondazione anche nella località Molino dell’Elsa, nel comune di Casole, ovvero nell’area nella quale si svolge l’annuale Fiera dell’Alberaia. Lo Staggia a Poggibonsi ha destato ancora una volta qualche apprensione tra i residenti, ma in misura minore rispetto per esempio all’inizio di giugno del 2023.

Paolo Bartalini