Strada di Scacciapensieri. Lunedì al via i lavori. Operai anche al Palasport

Sopralluogo ieri in Strada di Scacciapensieri in vista dell’affidamento dei cantieri. A verificare lo stato della via, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Bianchini con i tecnici incaricati, la dirigente dell’Istituto Agrario ’Ricasoli’ Nadia Rigucci e l’impresa vincitrice della gara per l’intervento previsto dal Piano delle opere pubbliche denominato ’Opere di urbanizzazione primaria di un tratto di strada di Scacciapensieri, abbattimento delle barriere architettoniche e razionalizzazione degli ingressi dell’istituto Ricasoli’. L’investimento complessivo è stimato in un milione e 90mila euro.

Nel corso del sopralluogo è stato deciso che la consegna dei lavori sarà nella giornata di lunedì 10 giugno. In tale data verrà aperta l’area di cantiere e inizieranno le prime fasi di lavorazioni, consistenti nella pulizia delle zone interessate dall’intervento, che è atteso da tempo. Il progetto di urbanizzazione prevede infatti l’allargamento della sede stradale, la costruzione del marciapiede e l’eliminazione definitiva del semaforo attualmente presente, che regola il senso unico alternato.

E proprio il semaforo di Scacciapensieri nel corso degli anni era diventato il simbolo dei lavori da effettuare: puntualmente qualcuno appendeva un cartello ironico con gli auguri di compleanno all’impianto semaforico, proprio per ricordare alle varie amministrazioni comunali succedutesi nel tempo l’urgenza del ripristino della viabilità nella zona.

Il cantiere verrà allestito al termine dell’anno scolastico e lontano dall’Istituto Agrario per evitare disagi in orario di ingresso e uscita da scuola durante il periodo delle lezioni. I cantieri a Scacciapensieri sono infatti destinati a durare nel tempo, data la difficoltà di un terreno instabile e quindi soggetto a smottamenti. Intanto, restando in tema di lavori pubblici, ieri la ditta incaricata ha portato i materiali per gli interventi al Palazzetto dello sport in viale Sclavo: si tratta dell’ultima tranche di cantieri necessari alla messa in sicurezza della struttura che resterà interdetta alle società sportive fino a dopo il Palio dell’Assunta. L’assessore all’Edilizia sportiva, Lorenzo Lorè, nei giorni scorsi ha garantito che la restituzione del Palasport a Polisportiva, Emma Villas e Mens Sana avverrà in modo da consentire la preparazione delle squadre prima dell’avvio della nuova stagione.