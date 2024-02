"Strada di Montalbuccio dimenticata. Deve rientrare fra gli interventi previsti"

Strada di Montalbuccio dimenticata dall’amministrazione e non citata dall’assessore Bianchini fra gli interventi previsti: al centro dell’appello di un gruppo di utenti. "Abbiamo apprezzato l’attenzione della giunta verso le deplorevoli condizioni in cui versano molte strade del comune. Vogliamo sperare che nell’elenco fatto dall’assessore abbia citato le vie che in quel momento gli sono venute a mente e che anche altre rientrino nei progetti di ripristino di un adeguato decoro. Non si spiegherebbe altrimenti l’assenza di strada di Montalbuccio. Una strada piena di buche, di avvallamenti e che ancora porta le tracce per tutta la sua lunghezza di un’asfaltatura approssimativa a copertura degli scavi, fatti per la metanizzazione della zona, nonché numerose toppe anche per riparare guasti alle tubazioni dell’acquedotto. In un punto dove già la carreggiata è stretta, è inoltre presente anche un ulteriore restringimento dovuto ad una frana verificatasi molti anni fa e mai riparata: si è solo provveduto via via a sostituire i cartelli di segnalazione diventati rugginosi. Una strada trafficata che ogni giorno crea pericoli e disagi per chi la percorre. Sono anni che chiediamo un intervento risolutore".