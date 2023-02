Strada a mattoni Proteste dopo i lavori "Qui pericolo e caos"

Dopo i lavori sulla storica strada a mattoni fra via Quercecchio e l’inizio di via Berignano in pieno centro, per i pedoni è diventato pericoloso inciampare nei mattoni che si sono sgretolati. Ormai questo punto è diventato un rompicapo non solo per chi va a piedi, ma per la viabilità. Soprattuto per quelle auto che si trovano di fronte a una specie di dosso che prima non c’era per entrare in via Berignano, con il pericolo di ‘grattare’ la pancia della propria auto o peggio ancora di lasciarci la coppa dell’olio. I fuori strada se la cavano meglio. "In attesa, speriamo presto, che qualcuno ci rimetta le mani per completare il lavoro, se fosse provvisorio che ha San Gimignano il provvisorio è quasi sempre perpetuo". Lo dicono ad alta voce molti cittadini delle torri e automobilisti di un disagio nel caratteristico angolo di strada del centro storico. E non hanno tutti i torti.

Romano Francardelli